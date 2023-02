Carlo Lauro presidente dell’Associazione dei professori emeriti fridericiani

Il professor Carlo Lauro, emerito di Statistica della Università Federico II, è stato rieletto questa mattina presidente dell’Associazione dei Professori Emeriti Fridericiani (Apef). L’associazione si configura come un laboratorio scientifico e culturale il cui obiettivo è offrire un servizio intellettuale all’università, alla società e alle istituzioni.

“La mission – si spiega in una nota – non è assolutamente in concorrenza con l’offerta accademica di didattica e ricerca della Federico II ma è complementare ad essa, essendo orientata a contribuire ai suoi obiettivi statutari, ivi inclusa la terza missione, in una logica sussidiaria, attraverso metodologie non convenzionali di ricerca interdisciplinare, ma anche contribuendo alla crescita della coscienza civile degli studenti (secondo l’art.2 dello Statuto di Federico II), come elemento indispensabile per lo sviluppo democratico, sociale ed economico”.