Carlo Mazzone entra nel Board di JA Europe: un ponte tra scuola, impresa e futuro

Il docente italiano Carlo Mazzone, insegnante di informatica presso l’Istituto Tecnico Industriale “Giambattista Bosco Lucarelli” di Benevento, finalista mondiale del Global Teacher Prize, presidente dell’associazione Sannio Valley e da oltre un decennio impegnato come docente imprenditivo nelle attività di Junior Achievement Italia, è stato ufficialmente nominato membro del Board of Directors di JA Europe, la principale organizzazione europea dedicata all’educazione all’imprenditorialità e all’innovazione giovanile.

La nomina è avvenuta nel corso dell’Annual General Assembly di JA Europe, svoltasi presso il Thon Hotel Eu di Bruxelles, alla presenza dei rappresentanti dei Paesi membri e dei partner internazionali. L’evento è stato affiancato dal summit PulseZ – Empowering Youth Voices, dedicato all’ascolto e al coinvolgimento attivo delle nuove generazioni.

Nel suo intervento, Carlo Mazzone ha sottolineato l’importanza di unire mondi spesso distanti: “Il mio ruolo, da sempre, è quello di connettere la scuola con il mondo reale delle imprese, delle startup, dell’innovazione. Credo profondamente nel valore educativo dell’imprenditorialità: non solo per creare lavoro, ma per costruire consapevolezza, responsabilità e libertà. È questo il messaggio che porto con orgoglio nel Board di JA Europe”.

A commentare la nomina è stata anche Miriam Cresta, ceo di JA Italia: “Siamo orgogliosi di vedere un docente italiano entrare nel Board europeo di JA. Carlo Mazzone, tra i migliori insegnanti italiani riconosciuti dalla Varkey Foundation, contribuirà a disegnare la strategia futura di JA Europe mettendo l’educazione al centro di ogni scelta”.

La presenza di Mazzone nel Board rappresenta un segnale significativo per l’Italia e per l’intero sistema educativo europeo, riaffermando il valore della formazione esperienziale e orientata all’intraprendenza come leva di sviluppo per i territori e di crescita per le giovani generazioni.

JA Europe coordina una rete di 40 Paesi e raggiunge ogni anno oltre 6 milioni di studenti, promuovendo programmi che integrano educazione economica, competenze digitali e spirito imprenditoriale.