Carlo Mearelli alla guida della Fict, la Federazione europea dei manager dei trasporti

Carlo Mearelli è il nuovo Presidente della Fict, la Federazione europea dei manager dei trasporti. Va, infatti, all’Italia la presidenza dell’organizzazione che opera nell’ambito della Cec (Confédération Européenne des Cadres), responsabile di rappresentare gli interessi dei leader nel dialogo sociale europeo. “La nomina – si egge in una nota – è un traguardo di rilievo per Federmanager in un settore dell’industria che guarda a nuovi obiettivi di innovazione e sviluppo£. “Un risultato significativo – dichiara il presidente di Federmanager Stefano Cuzzilla – che segna un passo avanti nella nostra leadership a livello europeo e premia l’impegno della Federazione nel settore dei trasporti”.

Manager di lunga esperienza e con una carriera consolidata sia in Italia che all’estero, Carlo Mearelli porta la sua considerevole competenza alla guida della Fict. Sotto i riflettori tante questioni a cui la Federazione europea intende dare risposte concrete: dal sistema dei traghetti, con un focus specifico sull’ottimizzazione dei servizi italiani, al trasporto aereo e alla sua competitività, passando per logistica e infrastrutture strategiche. Un’attenzione particolare della nuova presidenza italiana sarà attribuita all’integrazione dell’Intelligenza Artificiale nelle decisioni strategiche industriali, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e ottimizzare la gestione delle imprese del settore. In particolare, il progetto Southern Europe Port Hub sarà una priorità strategica per riequilibrare i traffici nord-sud in Europa e affinare la logistica continentale.