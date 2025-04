Carlo Messina e Gian Maria Gros Pietro restano al timone di Intesa Sanpaolo

Carlo Messina e Gian Maria Gros Pietro sono confermati rispettivamente nel ruolo di Ceo e presidente di Intesa Sanpaolo. Entrambi affidano il commento a note ufficiali, divulgate dal gruppo.

“Il mio primo pensiero, nel ricevere un nuovo mandato alla guida di Intesa Sanpaolo – evidenzia Messina – va alle persone della nostra Banca. In ogni fase del mio percorso, dai primi incarichi fino al ruolo di Ceo, il rapporto umano è sempre stato la mia principale fonte di motivazione. La professionalità e la qualità delle nostre persone sono il vero motore del nostro successo: a loro va il mio più sincero ringraziamento.

Ringrazio gli Azionisti e il Consiglio di Amministrazione per la fiducia accordata nel confermarmi come Consigliere Delegato e Ceo. È per me un onore poter collaborare con un Consiglio composto da figure di grande esperienza e competenza, guidato ancora una volta dal Presidente Gian Maria Gros-Pietro, a cui rivolgo un ringraziamento speciale per il costante contributo umano e professionale.

La visione lungimirante dei nostri azionisti stabili, in particolare le Fondazioni, ha reso possibile l’attuazione di piani strategici di lungo periodo, anche in contesti complessi come la pandemia e le tensioni geopolitiche ai confini d’Europa e in Medio Oriente.

Con lo stesso spirito, rinnovo il mio massimo impegno a guidare il Gruppo in un contesto di profonda trasformazione del panorama bancario italiano e internazionale, con l’obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder: azionisti, clienti, persone e comunità.

Negli ultimi dieci anni – prosegue Messina – Intesa Sanpaolo è stata la prima banca in Europa per total shareholder return, con una crescita del 259% dal 1° gennaio 2014 e 34 miliardi di euro distribuiti agli azionisti, considerando anche il saldo relativo ai risultati 2024, che sarà corrisposto il prossimo 21 maggio. La nostra capitalizzazione è aumentata di 54 miliardi di euro, segnando una crescita in Borsa del 162%.

Il 2024 ha visto il miglior risultato di sempre per il nostro Gruppo: un utile netto di 8,7 miliardi di euro, frutto della nostra capacità di garantire una redditività solida e sostenibile.

L’impegno verso la comunità è parte fondante della nostra identità. Il nostro programma di inclusione finanziaria, educativa e sociale ha raggiunto un valore di 1 miliardo di euro tra il 2018 e il 2022, e prevede ulteriori 1,5 miliardi tra il 2023 e il 2027.

Guardando al futuro, continueremo ad agire con la responsabilità di chi ha un ruolo centrale nell’economia reale e sociale, promuovendo un modello economico più equo, innovativo e sostenibile.

La nostra leadership nel credito, un modello di business diversificato con una posizione di riferimento nel wealth management e nella protezione, l’assenza di NPL e una redditività tra le più alte del settore, confermano Intesa Sanpaolo come banca leader in Europa anche per gli anni a venire”.

“Desidero innanzitutto esprimere la mia profonda gratitudine agli azionisti di Intesa Sanpaolo – dichiara Gros Pietro – Fondazioni, investitori istituzionali e tutti coloro che hanno rinnovato la fiducia nella mia persona – per avermi confermato Presidente per il prossimo triennio. Ricevere il sostegno in un momento così cruciale rappresenta per me un grande onore e una responsabilità che assumo con impegno, affiancato da un Consiglio di Amministrazione di straordinario livello.

Un sentito ringraziamento va anche ai Consiglieri uscenti per il prezioso contributo offerto nel corso del precedente mandato. Al contempo, accolgo con entusiasmo i nuovi membri del Consiglio: professionisti di comprovata autorevolezza, con i quali sono certo si instaurerà un confronto proficuo e costruttivo.

Negli ultimi anni abbiamo attraversato profondi cambiamenti, segnati da tensioni geopolitiche e da trasformazioni strutturali nell’economia globale, come l’introduzione di nuovi dazi e il ripensamento delle politiche di sicurezza e difesa. L’Europa, oggi più che mai, è chiamata a svolgere con forza il proprio ruolo strategico.

Da economista d’impresa, guardo al futuro con l’ottimismo tipico di chi intraprende: ogni difficoltà può essere affrontata con gli strumenti adeguati, trasformandola in opportunità. In questo scenario complesso e in continua evoluzione, Intesa Sanpaolo intende rimanere un attore centrale, promuovendo un modello di sviluppo coeso, sostenibile e innovativo.

Con un impegno concreto, il nostro Gruppo ha stanziato 200 miliardi di euro fino al 2028, di cui 40 destinati al Mezzogiorno, per supportare le imprese che investono nel Paese e valorizzare la posizione strategica dell’Italia nelle rotte commerciali globali.

Il nostro forte orientamento alla sostenibilità è riconosciuto a livello internazionale, come dimostrano i principali indici ESG in cui siamo presenti. Inoltre, i programmi sociali del Gruppo svolgono un ruolo importante nella costruzione di una società più inclusiva e coesa.

Con la guida solida e determinata di Carlo Messina, confermato nel ruolo di Consigliere Delegato e Ceo, ci prepariamo ad affrontare le sfide dei prossimi anni con serietà, passione e senso di responsabilità.

In un mondo in costante cambiamento – conclude – Intesa Sanpaolo continuerà a essere un punto di riferimento per il Paese: motore dell’economia reale e sociale, e banca leader in Europa”.