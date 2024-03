Carlo Messina, laurea honoris causa a Padova per il Ceo di Intesa Sanpaolo

Il Consigliere delegato e Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina riceverà la laurea honoris causa in Economics and Finance all’Università di Padova. La cerimonia di conferimento si terrà dopodomani nell’Aula magna del Palazzo del Bo. Nato a Roma nel 1962 e laureato alla Luiss in Economia e Commercio, all’attività professionale Messina ha affiancato un’intensa attività accademica in qualità, tra l’altro, di docente di Economia degli Intermediari Finanziari nell’ambito del Master in Business Administration presso la Scuola di Management della Luiss, e di Finanza Aziendale presso la Facoltà di Economia e Commercio di Ancona. Attualmente è consigliere e membro del Comitato Esecutivo dell’Aabi, Fellow della Foreign Policy Association a New York, Visiting Fellow presso la Oxford University e consigliere dell’Università Bocconi. Nel 2017 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nell’ottobre 2022 ha ricevuto dal Politecnico di Bari la Laurea Magistrale Honoris Causa in Ingegneria Gestionale. “È considerato – recita la motivazione del Dipartimento di Scienze economiche dell’ateneo padovano – uno dei principali banchieri europei; guida il maggior gruppo bancario in Italia, che si posiziona tra i primi 5 nell’area euro, con circa 88.000 dipendenti, e eroga oltre 400 miliardi di finanziamenti a imprese e famiglie. Sotto la sua guida il Gruppo ha aumentato notevolmente i propri investimenti nella Corporate and Social Responsibility, per esempio per finanziare soggetti con elevato potenziale come studenti e giovani ricercatori che hanno difficoltà a raccogliere fondi nei canali tradizionali”.