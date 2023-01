Carlo Missaglia, un premio lo ricorda nel giorno della nascita

Su iniziativa della famiglia e grazie alla collaborazione degli amici del musicologo che è stato interprete della canzone napoletana recentemente scomparso, è stato istituito il Premio Carlo Missaglia che annualmente verrà assegnato ad un artista o ad una personalità della cultura che nella sua attività, in una o più delle varie forme di espressione presenti nel vasto campo della cultura napoletana, abbia perpetuato ed approfondito la ricerca e l’originalità ottenendo apprezzamenti e riconoscimenti anche, e soprattutto, si legge in una nota, “al di fuori dei nostri confini naturali”. Il premio sarà ospitato da Progetto Itaca Napoli, associazione che promuove programmi di informazione , prevenzione e supporto e riabilitazione rivolti a persone affette da disturbi della salute mentale, prosegue la nota, “ad esempio la depressione , ed alle loro famiglie”. Il premio di questa prima edizione verrà assegnato lunedì 11 dicembre 2023, conclude la nota, “data fissa anche per gli anni a seguire per ricordare il giorno della nascita di Carlo”.