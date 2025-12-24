Carlo Ravazzin entra nel collegio dei revisori di ICE – Agenzia

Carlo Ravazzin è nominato componente del collegio dei revisori di ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, organismo strategico a supporto della competitività del sistema produttivo nazionale sui mercati internazionali.

La nomina rappresenta un importante riconoscimento istituzionale del suo profilo tecnico e della consolidata esperienza professionale maturata in oltre 25 anni di attività nei settori fiscale, societario, dell’auditing e della consulenza in materia di crisi d’impresa.

Dottore Commercialista e Revisore Legale, Carlo Ravazzin è Adjunct Professor presso la Luiss Business School, dove contribuisce alla formazione manageriale su tematiche economico-giuridiche. Nel corso della sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi di sindaco e revisore in primarie realtà pubbliche e private, tra cui Acea Spa, Eur Spa, Siemens Gamesa Renewable Energy Wind Srl, oltre a diverse società del Gruppo Acea.