Carlo Robiglio eletto presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia per il quadriennio 2025-2029

Carlo Robiglio fondatore, presidente e Ceo della holding Ebano è il nuovo presidente di Confindustria Novara Vercelli Valsesia (Cnvv), che rappresenta 713 aziende con quasi 48.500 addetti complessivi, per il quadriennio 2025-2029. Succede a Gianni Filippa. L’elezione è avvenuta oggi con voto unanime a Novara, durante la parte privata dell’Assemblea annuale di Cnvv. Da sempre impegnato nella rappresentanza confindustriale, Robiglio è stato nel corso degli anni presidente dei Giovani Imprenditori e poi della Piccola Industria sia dell’Associazione Industriali di Novara sia di Confindustria Piemonte, per diventare presidente di Piccola Industria di Confindustria e vicepresidente nazionale di Confindustria dal 2017 al 2021. È stato anche, tra il 2016 e il 2022, presidente, vicepresidente e consigliere di amministrazione del gruppo Il Sole 24 Ore. Insieme a Robiglio sono stati eletti, in qualità di vicepresidenti, anche gli imprenditori che lo affiancheranno nel Consiglio di Presidenza di Cnvv, insieme al presidente del Comitato Piccola Industria, Stefano Arrigoni (procuratore della Fides di San Pietro Mosezzo), e al presidente del Gruppo Giovani Imprenditori, Marco Brugo Ceriotti (amministratore della Riseria Ceriotti di Novara). “Rafforzeremo le sinergie con le scuole e gli enti formativi e supporteremo Pmi e multinazionali nel loro percorso di innovazione attraverso servizi di elevato valore aggiunto. Il nostro ruolo di rappresentanza dovrà sempre più essere, in ragione della responsabilità sociale della quale ci sentiamo permeati, di confronto e di interlocuzione con la pubblica amministrazione e con la politica in generale”, ha commentato Robiglio.