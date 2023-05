Carlo Ruosi presidente della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale

Carlo Ruosi, ordinario della Università Federico II di Napoli, è stato eletto per il biennio 2023-2025 alla presidenza della Società Italiana di Chirurgia Vertebrale e Gruppo Italiano Scoliosi che si e svolto nei giorni scorsi al Lingotto di Torino. Ruosi è tra i massimi esperti italiani ed europei nel trattamento della scoliosi e della cifosi dell adolescenza, si occupa di patologia e chirurgia vertebrale da oltre 30 anni ed è direttore della Cattedra e della Scuola di specializzazione in Patologia dell’apparato locomotore e Medicina fisica e riabilitazione della Federico II. Il 44esimo congresso nazionale della Società, organizzato dai dottori Gargiulo e Cinnella del Cto di Torino, ha visto oltre 400 partecipanti da tutta Europa, ortopedici, neurochirurghi, fisiatri, neurologi, che hanno affrontato tematiche di grande interesse sociale oltre che medico e chirurgico: le deformità della colonna vertebrale nei bambini, le lombalgie e il mal di schiena, i dolori da artrosi cervicale . Sono stati presentati i risultati delle principali scuole ospedaliere e universitarie italiane in particolare sull’uso delle nuove tecnologie in chirurgia vertebrale come la navigazione computerizzata e l’uso del robot in sala operatoria che stanno permettendo trattamenti sempre più precisi ed efficaci nelle varie patologie che riguardano la colonna vertebrale.