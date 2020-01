Carlo Sarro al capezzale di Forza Italia a Marcianise

Il coordinatore regionale campano di Forza Italia, senatore Domenico De Siano, d’intesa con il commissario di Forza Italia della provincia di Caserta Giorgio Maiocca, ha nominato l’onorevole Carlo Sarro commissario straordinario di Forza Italia per il Comune di Marcianise (Caserta). Lo ha annunciato in una nota del 9 gennaio il partito azzurro della Campania. Tra gli obiettivi affidati all’onorevole Sarro, la riorganizzazione del partito a Marcianise e il relativo rilancio dell’attività politica in vista delle prossime elezioni amministrative.