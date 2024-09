Carlo Tassi, presidente di Italian Angels for Growth, vince il premio Business Angel del 2024 

Carlo Tassi, presidente di Italian Angels for Growth (Iag), è stato insignito del premio Business Angel dell’Anno 2024, conferito durante l’Italian Tech Week tenutosi a Torino. Il premio, promosso dal Club degli Investitori, “è volto a riconoscere – si legge in una nota – il contributo eccezionale di singoli investitori nel supporto alla crescita e allo sviluppo di startup innovative ad alto potenziale. Un riconoscimento fondamentale per chi, con il proprio impegno, capitale e know-how, sostiene l’ecosistema imprenditoriale italiano”. Con una carriera di oltre 25 anni di successi da imprenditore nei settori ceramico e machinery, Carlo Tassi, prosegue la nota, “ha saputo trasformare la sua visione imprenditoriale in una brillante carriera da investitore. Dal 2014, Tassi ha investito in oltre 300 startup, dimostrando un’incredibile capacità di creare valore. Il suo primo investimento in Kippy, ad esempio, ha generato un’exit capace di ripagare tutti gli investimenti effettuati nei successivi nove anni. Un risultato straordinario che evidenzia il suo talento nell’identificare e sostenere progetti innovativi di grande impatto. Dal 2021, Carlo Tassi guida Italian Angels for Growth con la stessa passione e determinazione che lo hanno sempre contraddistinto, contribuendo attivamente allo sviluppo dell’ecosistema delle startup italiane. È apprezzato non solo per le sue capacità di investimento, ma anche per il suo approccio pratico e la disponibilità nel fornire supporto e consigli ai founder, anche a quelli delle aziende in cui non ha direttamente investito. Un leader carismatico e di grande esperienza, sempre pronto a mettere le sue competenze a disposizione delle nuove generazioni di imprenditori”.