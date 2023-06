Carlo Villano nuovo vescovo di Pozzuoli-Ischia

Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale delle diocesi di Pozzuoli e di Ischia presentata da monsignor Gennaro Pascarella e ha nominato vescovo delle due diocesi, unendole nuovamente in persona Episcopi, monsignor Carlo Villano, trasferendolo dalla Sede titolare di Sorres e dall’ufficio di Vescovo Ausiliare di Pozzuoli. Lo rende noto un Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede.

Monsignor Carlo Villano e’ nato il 25 agosto 1969 ad Aversa (Caserta), nell’omonima Diocesi. Dopo aver svolto gli studi di Filosofia e Teologia presso il Pontificio Seminario Campano Interregionale Posillipo di Napoli, e’ stato ordinato sacerdote il 29 giugno 1995 per la medesima Diocesi. Ha conseguito la Licenza in Teologia Morale presso la Pontificia Facolta’ Teologica dell’Italia Meridionale – Sezione “San Luigi” di Napoli, la Laurea in Filosofia presso l’Universita’ “Federico II” di Napoli e il Dottorato in Teologia Morale presso l’Accademia Alfonsiana di Roma. Ha svolto i seguenti incarichi: Parroco di San Michele Arcangelo, Aversa (1996-1999), di San Luca Evangelista, Varcaturo (1999-2013), dei Santi Filippo e Giacomo, Aversa (2013-2021); Cappellano dell’Unitalsi; Membro del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori; Vicario Episcopale per il Settore pastorale, carita’ e societa’ degli uomini; Docente e Direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose “San Paolo” di Aversa; Direttore dell’Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali; Assistente Ecclesiastico Regionale e Nazionale dell’Agesci. E’ stato eletto il 3 luglio 2021 Vescovo titolare di Sorres e Ausiliare di Pozzuoli, ricevendo la consacrazione episcopale il 19 settembre successivo. In seno alla Conferenza Episcopale Campana, e’ Vescovo delegato per la Pastorale Giovanile.