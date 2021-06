Carlotta Quattro Ciocchi primo d.g. donna nella storia della Fondazione COTEC

Carlotta Quattro Ciocchi, Responsabile Digital Institutional Affairs in TIM, è il nuovo direttore generale COTEC – Fondazione per l’Innovazione. E’ la prima donna a ricoprire il ruolo in 20 anni di storia della Fondazione, nata il 24 aprile 2001. La Fondazione COTEC, posta sotto la presidenza onoraria del presidente della Repubblica e con la partecipazione di prestigiosi rappresentanti delle istituzioni pubbliche, delle imprese, del mondo accademico e della ricerca italiani, promuove da sempre il confronto sui temi

dell’Innovazione Tecnologica e Scientifica col fine di sostenere il dibattito pubblico-privato e favorire politiche competitive nel Paese. Insieme alla Fundaçion Cotec di Spagna e l’Assoçiação Cotec del Portogallo, è impegnata nel rappresentare, presso l’Unione Europea, gli interessi nazionali e mediterranei per le politiche di sostegno dell’Innovazione Tecnologica. In una fase di ripresa e resilienza come quella che stiamo vivendo prima di tutto come persone, la cultura dell’Innovazione negli studi, nella ricerca e nell’applicazione scientifica e tecnologica gioca un ruolo fondamentale per la capacità che ha di ridisegnare le nostre esistenze e di promuovere il benessere collettivo e individuale, nessuno escluso: “serve un forte spirito di collaborazione tra tutti aprendosi all’ascolto del mondo giovanile affinché COTEC diventi uno spazio sentinella anche per gli aspetti etici e inclusivi legati alla tecnologia e alle nuove possibilità di lavoro” ha affermato Quattro Ciocchi.