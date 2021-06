Carlsberg, in Danimarca primo birrificio che dimezza consumi idrici

Roma, 3 giu. – (Adnkronos) – Carlsberg inaugura in Danimarca il primo birrificio al mondo che dimezza i consumi idrici. L’annuncio arriva in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra il 5 giugno, dedicata quest’anno al tema del ‘Ripristino degli Ecosistemi’, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di trovare soluzioni che rigenerino il Pianeta, invertendo i processi in atto che stanno danneggiando gli ecosistemi della Terra. Una missione, quella della salvaguardia dell’ambiente, che anche Carlsberg Group ha sposato pienamente, come dimostra Together Towards Zero, il programma di sostenibilità del Gruppo che fissa per il 2030 ambiziosi target in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu.