Carmela Bazzarelli raggiunge il gradino più alto di Kraft Heinz Italia

Si insedia il nuovo amministratore delegato di Kraft Heinz Italia: è Carmela Bazzarelli, già head of Commercial Strategy Continental Europe di Kraft Heinz. Origini calabresi ma cittadina del mondo, Bazzarelli ha più di 20 anni trascorsi nel settore dei beni di largo consumo e in particolare nell’industria alimentare. Nella sua carriera lavora in Italia, Belgio e Francia per Barilla ricoprendo ruoli di Category management e Trade Marketing, prima di diventare direttore generale del Belgio e poi per la Spagna. Nel 2022 entra in Kraft Heinz come Head of Commercial Strategy & Go To Market della business unit Continental Europe, dove si è dedicata a far crescere la reputazione internazionale dell’azienda e a guidare la strategia commerciale.