Carmelo Calì nuovo presidente di Confconsumatori

Confconsumatori ha rinnovato i propri vertici nell’assemblea nazionale di questa mattina, sabato 11 ottobre 2025. Un passaggio di testimone che conferma e consolida il percorso dell’associazione nata nel 1976 a Parma e ora presente con oltre centoventi sedi in tutta Italia. Mara Colla, presidente onorario dal 2022 e anima della Confconsumatori da sempre, ha stretto la mano al nuovo presidente nazionale eletto all’unanimità dai circa 100 delegati: Carmelo Calì, già vicepresidente nazionale e presidente di Confconsumatori Sicilia. “La tutela dei diritti dei consumatori non va in vacanza – ha dichiarato – e deve rispondere alle vecchie e nuove domande ”.

IL DIRETTIVO RINNOVATO – Anche il Consiglio direttivo nazionale, oltre alle conferme, si è arricchito di nuovi volti. Sono stati eletti infatti Carmen Agnello (presidente di Confconsumatori Messina), Sara Bitetti (responsabile nazionale Relazioni esterne e istituzionali, ora eletta vicepresidente), Barbara D’Agostino (presidente di Confconsumatori Lazio), Emanuela Ferri (presidente di Confconsumatori Bologna), Alessandro Palumbo (presidente di Confconsumatori Lombardia), Giorgio Paolini (vicepresidente di Confconsumatori Lucca), Antonio Pinto (presidente di Confconsumatori Puglia). Continuerà a far parte del consiglio la presidente onoraria Mara Colla.

Avvocato, già componente del Direttivo nazionale di Confconsumatori ininterrottamente dal 2006 ricoprendo l’incarico di responsabile Trasporti e turismo, Calì nel 2022 è stato nominato vicepresidente nazionale. Rappresenta il Consiglio nazionale consumatori utenti nell’Enac, è presidente dell’Organo paritetico di garanzia della negoziazione paritetica di Trenitalia e associazioni dei consumatori ed è componente del Crcu (Comitato regionale consumatori e utenti) della Sicilia. È presidente regionale dell’associazione in Sicilia dal 2002. L’incontro con Confconsumatori risale al 2001 e sotto la sua guida l’associazione in Sicilia è cresciuta e si è sviluppata radicandosi in tutte le province, intervenendo su tutte le tematiche consumeristiche a tutela dei cittadini.