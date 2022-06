Carmelo Cantone nuovo vice capo dell’Amministrazione Penitenziaria

Carmelo Cantone è il nuovo vice capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap). Catanese, 64 anni, attuale provveditore regionale per il Lazio, l’Abruzzo e il Molise, vanta un’esperienza ultra-venticinquennale nell’amministrazione penitenziaria. E’, negli anni, direttore degli istituti di Brescia, Padova e Roma Rebibbia Nuovo Complesso. Dal 2012 è, nell’ordine, provveditore regionale in Toscana, Liguria, Puglia/Basilicata, Lazio/Abruzzo/Molise e infine, come reggente, in Toscana/Umbria e Campania. Dal 1989 svolge docenze in materia penitenziaria e in Criminologia presso la Scuola Superiore della Magistratura, l’università di Roma Tre e le Scuole dell’Amministrazione. Nel nuovo incarico prende il posto di Roberto Tartaglia.