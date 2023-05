Carmelo Cutuli presidente della neonata Confassociazioni USA

Confassociazioni, l’organismo che promuove e sostiene le associazioni professionali in Italia e nel mondo, ha annunciato la recente apertura di una branch negli Stati Uniti, che si aggiunge alle delegazioni estere già attive in Regno Unito, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Canada.

La conferenza stampa di presentazione di Confassociazioni USA si è svolta alla Camera dei Deputati, offrendo un’importante occasione per discutere delle sfide e delle opportunità legate all’internazionalizzazione delle associazioni professionali italiane e delle relazioni tra il nostro Paese e gli Stati Uniti.

La presidenza di Confassociazioni USA è stata affidata a Carmelo Cutuli che, nel corso dell’incontro con la stampa, ha presentato le attività, la missione e gli obiettivi della nuova delegazione: “Confassociazioni USA – dichiara Cutuli – si impegna a svolgere un ruolo attivo a sostegno delle relazioni tra l’Italia e gli Stati Uniti, promuovendo iniziative congiunte, collaborazioni e scambi tra le rispettive comunità professionali. Abbiamo già delegati in Texas, Arizona, Illinois e Washington DC”.

Esperto di relazioni esterne ed istituzionali con esperienza internazionale, Cutuli ha una lunga e consolidata esperienza nei rapporti tra l’Italia e gli Stati Uniti, in particolare quelli che riguardano la comunità italoamericana. Ha ricoperto ruoli di vertice in diverse organizzazioni non profit americane ed è stato membro del board di una delle storiche camere di commercio italoamericane. Nel 2019 è stato incaricato dall’Order Sons and Daughters of Italy in America dei rapporti con la madrepatria ed ha fondato la prima unità territoriale sul territorio italiano sin dalla sua costituzione, a New York nel 1905.