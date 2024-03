Carmen Consoli “Terra ca nun senti”, a maggio 2024 tour negli States

Roma, 10 mar. (askanews) – Dopo Siracusa nel luglio 2023 e pochi giorni prima di esibirsi a Pompei l’8 giugno 2024, Carmen Consoli porta negli Stati Uniti “Terra ca nun senti”, il suo nuovo progetto di valorizzazione degli strumenti e del patrimonio musicale siciliano nel quale interpreta brani della sua tradizione insieme ad alcune canzoni scritte da lei stessa in siciliano. Oltre la musica, Carmen racconterà suggestioni e ricordi di paesaggi e personaggi della storia sociale e culturale italiana, suoi conterranei.

Il tour parte il 22 maggio a “Le poisson rouge” di New York – splendida struttura polifunzionale nel cuore della Grande Mela, tempio della musica indipendente – per proseguire in Canada, a Montreal, dove Carmen e l’Orchestra si esibiranno il 24 maggio all’interno del Festival Au Galop, una manifestazione pensata anche per le famiglie, un festival ecosostenibile per appassionati di musica e di grandi spazi all’aperto; il festival Au Galop ha la direzione artistica di Marco Calliari, cantautore italo-canadese da anni tra i maggiori promotori degli scambi artistici tra musicisti canadesi e italiani.

Il tour torna poi negli Stati Uniti, con due concerti californiani: il primo il 28 maggio al ‘Club Fugazi’ di San Francisco – venue storica della città, aperta a diverse arti, da quella circense al jazz per estendersi a ogni genere musicale; ha ospitato i grandi intellettuali della beat generation, da Kerouc ad Allen Ginsberg e sul suo palco hanno suonato – tra gli altri – Thelonious Monk e i Grateful Dead. Il secondo concerto californiano sarà il 29 maggio al ‘Whisky a go go’ di Los Angeles, un locale costruito negli anni Cinquanta su una vecchia centrale di polizia, di cui conserva immutato il fascino.

Il 31 maggio l’ultima tappa del tour è in Florida, all’Istituto di Cultura Italiana di Miami, dove testimonierà una volta di più l’alto valore artistico del patrimonio tradizionale siciliano, prima di tornare in Italia e prepararsi al grande evento all’Anfiteatro Romano di Pompei l’8 giugno.

Terra nun senti è un progetto prodotto e organizzato da OTRlive.