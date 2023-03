Carmen Rossomando nuova direttrice del Museo Diocesano di Salerno

La gestione del Museo Diocesano ‘San Matteo’ di Salerno da oggi e fino al 30 giugno 2025, è affidata all’Architetto Carmen Rossomando. Laureata in Architettura presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, la Rossomando vanta un Master Universitario II livello in Architettura e Arti per la per la liturgia presso il Pontificio Istituto Liturgico Ateneo S. Anselmo di Roma. Baccalaureato -Licenza in Sacra Liturgia, con votazione ‘Magna cum Laude’ presso il Pontificio Istituto Liturgico Ateneo S.Anselmo di Roma, è membro del Comitato Scientifico del Museo Diocesano ‘San Matteo’ di Salerno, nonché della Commissione Diocesana per l’arte sacra e i beni culturali in Salerno e della Fondazione di religione e di culto Alfano I, nella carica di vicepresidente. Tra i numerosi e prestigiosi incarichi, anche quello di assistenza tecnica per le attività di coordinamento, gestione e monitoraggio presso la Reggia di Caserta.”Mi auguro che il Museo possa compiere un ulteriore passo in avanti sul fronte della fruibilità da parte degli utenti e che si rafforzino ancor di più i legami con le altre realtà culturali e con le istituzioni del territorio, procedendo a quelle migliorie necessarie per ogni luogo di cultura e di arte”, ha aggiunto S.E. Monsignor Bellandi.L’Arcivescovo ha apportato una modifica al Regolamento del Museo ‘San Matteo’, per consentire che la legale rappresentanza dell’Ente possa essere disgiunta dalla figura del Direttore. S.E. Monsignor Bellandi ha, infatti, nominato Don Gaetano Landi quale Componente e Presidente del Consiglio Affari Economici del Museo Diocesano ‘San Matteo’.