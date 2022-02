Carmine Gualtieri nuovo allenatore dell’Avellino

E’ Carmine Gautieri il nuovo allenatore dell’Avellino. Nel pomeriggio dirigerà il primo allenamento della squadra dopo l’esonero ufficializzato ieri di Piero Braglia. Il nuovo allenatore ha firmato un contratto che lo lega alla società irpina, militante nel girone C della Serie C, fino al prossimo mese di giugno. Il rinnovo diventerà automatico in caso di promozione diretta o tramite i play off in Serie B. L’Avellino, dopo la sconfitta di martedì scorso a Francavilla, è scivolata al quarto posto in classifica, a dieci punti dalla capolista Bari. Il presidente del sodalizio irpino, Angelo Antonio D’Agostino, ha scelto anche il nuovo responsabile dell’area tecnica che sostituirà l’esonerato Salvatore Di Somma: e’ l’avellinese Enzo De Vito, già diesse per sei anni con la presidenza di Walter Taccone, che conquisto’ la promozione in Serie B e andò vicino alla promozione in Serie A con la squadra allora guidata da Massimo Rastelli.