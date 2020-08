Carmine Pignata è il nuovo coordinatore delle Città dell’Olio della Campania

Carmine Pignata, sindaco del Comune di Oliveto Citra, è il nuovo coordinatore regionale delle Città dell’Olio della Campania. Nella squadra sono stati eletti anche Teresa Fasulo, assessore del Comune di Caiazzo, Pasquale Caruso, vice sindaco del Comune di Zungoli, nel ruolo di vice coordinatori, e Adele Amoruso, assessore del Cmune di Campagna, nel ruolo di vice coordinatrice vicaria. «Ringrazio i colleghi per la fiducia e sono pronto a fare la mia parte per rafforzare la presenza delle Città dell’Olio campane nella nostra grande rete nazionale – dichiara Carmine Pignata -; dobbiamo lavorare insieme nella direzione di promuovere le nostre eccellenze e il territorio con le sue straordinarie bellezze, attraverso un’offerta turistica integrata e mirata al turismo dell’olio”. Per il presidente della Città dell’Olio, Michele Sonnessa, “la Campania è una regione che ha molto da dare alla nostra Rete. Vogliamo dare alle Città dell’Olio campane un nuovo protagonismo perché siamo certi che il contributo di idee e progetti che sono in grado di offrire ci aiuterà a raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati nella promozione del turismo dell’olio”.