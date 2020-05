Carmine Piscopo nuovo responsabile nazionale di demA

Carmine Piscopo è il nuovo responsabile nazionale del movimento demA, succede ad Enrico Panini. Rafforzamento anche in seno alla segreteria nazionale e cittadina demA. Durante l’ultima riunione, il presidente Luigi de Magistris ha proposto la nomina di tre persone per la segreteria politica che, insieme agli altri, lo coadiuveranno nelle sue funzioni. Entrano a far parte della squadra Ciro Amante, Claudio de Magistris e Annamaria Palmieri. Per la segreteria cittadina é stato proposto, invece, il nome di Salvatore Meliota già componente il coordinamento nazionale.