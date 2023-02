Carmine Volpe nuovo presidente aggiunto del Consiglio di Stato

Carmine Volpe e’ il nuovo presidente aggiunto del Consiglio di Stato. Lo ha nominato il plenum del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa: Volpe, presidente titolare della sesta sezione di Palazzo Spada, succede nelle funzioni di aggiunto a Luigi Maruotti, che all’inizio di gennaio ha assunto la carica di presidente del Consiglio di Stato. Volpe e’ entrato nel 1981 nei ruoli dell’Avvocatura Generale dello Stato, prima come procuratore e poi come avvocato dello Stato. In seguito, e’ risultato vincitore dei concorsi come magistrato del Tar, nel 1984, e come consigliere di Stato, nel 1989. E’ stato presidente aggiunto della prima, sesta e quinta sezione del Consiglio di Stato, nonche’ presidente titolare della sezione consultiva per gli atti normativi e presidente del Tar del Lazio dal 2015 al 2019. Infine, e’ stato due volte componente effettivo del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, membro dell’adunanza plenaria e ha svolto numerosi incarichi di collaborazione con il Governo presso organi costituzionali e autorita’ indipendenti. Autore di numerose pubblicazioni scientifiche, e’ anche presidente della Corte sportiva d’appello nazionale della Figc. (AGI) Succede al Presidente Luigi Maruotti, che ha assunto la carica di Presidente del Consiglio di Stato il 23 gennaio 2023.