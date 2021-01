Carmine Zigarelli confermato al comando della Federcalcio campana

Carmine Zigarelli è confermato alla guida del C. R. Campania per il quadriennio olimpico 2021-2024. Il presidente uscente è stato rieletto in prima convocazione dell’assemblea delle società campane, che si è svolta da remoto. Zigarelli ha ricoperto l’incarico dal 2019. Dopo un anno e mezzo di presidenza segnata dall’avvento della pandemia, le società campane rinnovano la loro fiducia verso il suo operato, contraddistinto da un confronto e una collaborazione costante con le stesse. Le elezioni hanno riguardato anche la squadra del C. R. Campania: eletta responsabile regionale del Calcio Femminile Giuliana Tambaro, quale responsabile regionale del Calcio a 5 Vincenzo Boccarusso. Eletti ancora quali consiglieri del Comitato: Giuseppe Alfano, Rosanna De Simone, Antonio Tarantino, Massimo Grisi, Giovanni Beatrice, Biagio Iovino, Marco Vigliotta. Eletti quali componenti del Collegio Revisori dei Conti: Michele Sorrentino, Alessandro Spina, Gerardo Uva (effettivi), Massimiliano Nave e Mino Carputo (sostituti). I Delegati Assembleari eletti sono: Antonio Inverso, Umberto Miniello, Domenico Giulio Iacoviello, Gregorio Franco Barone, Federica Cacciapuoti, Onofrio Alfano (effettivi); mentre i supplenti sono: Rocco Caruso, Emanuela Mazzella, Massimo Vitale, Vincenzo Autori.