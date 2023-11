Carne sintetica, i dubbi che popolano la mente degli italiani. E non solo la loro

Giovedì Roma è stata teatro di una dimostrazione di forza, quella tra il Presidente della Coldiretti e il Parlamentare di +Europa, Della Vecchia, quantomeno inopportuna. L’incidente è stato provocato dall’esibizione da parte del parlamentare di un cartello che tacciava di ignoranza il mondo dell’ agricoltura. Quella parte lesa manifestava in Piazza Colonna per richiamare l’attenzione del Governo sul proprio dissenso sulla produzione del cibo con procedure non tradizionali, in particolare la carne. La legge che tratta l’argomento, più precisamente la carne ottenuta con procedimenti diversi da quelli naturali, è stata in discussione proprio quel giorno e è passata stabilendo il divieto di ottenete carne diversamente da come ancora oggi avviene. L’ episodio ha avuto forte risonanza anche in ambito europeo, peraltro in un momento in cui l’ Italia è tenuta in particolare considerazione dalla stessa UE. La stonatura e la clasi del modo di operare sia della ricerca che della produzione, è particolarmente evidente e non si può non notarla. Essa offre spunti di conferma a chiunque la valuti, per i motivi più disparati, il Paese dalle mille e più contraddizioni. Ogni tanto e da più parti, l’ Italia è cosi definita, non certo per fare a essa un complimento. Subito dopo quello stadio, la stessa sarebbe inserita d’ ufficio nell’ elenco delle “Repubbliche delle banane” e appare superfluo fare commenti a tal riguardo. Attenendosi ai fatti accaduti, qualche argomento di discussione effettivamente è rimasto sul tavolo. Sempre giovedì, a Madrid, si è tenuta l’assemblea dell’ Alleanza sull’ Intelligenza Artificiale. In quella sede Thierry Breton, Commissario della UE, ha lanciato un patto, che è sembrato più un appello, alle aziende europee che si stanno già muovendo in quel settore, proseguendo la ricerca. Ha invitato, tra l’altro, le stesse a tenere nella dovuta considerazione quanto Bruxelles sta cominciando a prevedere in merito alle modalità di sviluppo della ricerca. Ha aperto cosi la strada alla trattazione della necessaria deontologia con cui usare quello strumento. Per fine anno la UE dovrebbe emanare, almeno in parte, un codice della materia. Dalla capitale belga gli ha fatto eco la Commissaria Von der Leyen, rimarcando che la UE attualmente tira la volata a livello mondiale per gli sviluppi di quel settore, e ha citato l’Italiana Leonardo e altre aziende dello stesso genere, sempre ubicate nel Paese, come esempi di efficienza.. È importante, ha aggiunto la Commissaria, che, nei paesi della Casa Comune, ciascuno degli inquilini tenga nel dovuto conto che cosa stiano facendo gli altri e quali i traguardi da essi raggiunti. Ha così citato l’ Italia e le realtà imprenditoriali prima descritte, impegnate nell’attività di ricerca, come esempio valido al fine di raggiungere quei risultati. A questo punto chi ha seguito la narrazione dei due eventi si troverà probabilmente di fronte a un nodo di Gordio. Dovrà ritenere il Paese all’ avanguardia, come si è invogliati a credere nel constatare di quale considerazione goda in alto loco. Oppure pensare che una nuvola di oscurantismo nasconda la luce della scienza, come l’episodio di Roma prima descritto potrebbe portare a credere.Tentando di essere obiettivi, per quanto riguarda l’alimentazione “creativa”, c’è da fare una premessa. L’ Italia è ancora un paese agricolo e non è previsto il verificarsi di nessuna delle condizioni previste da Robert Malthus. Si aggiunga che, se fosse ben distribuito e gestito, il cibo prodotto su tutta la superficie del pianeta con metodi tradizionali basterebbe a sfamare l’intera sua popolazione. L’ uso dell’intelligenza artificiale sarà di sicuro di grande aiuto anche al fine dell’ aggiornamento di pratiche di coltivazione o allevamento risalenti ai primordi delle diverse civiltà. Con buona approssimazione sgombrare il campo dalle incertezze accennate sarebbe la prima cosa da fare. I passi successivi dovrebbero consistere nel monitoraggio, non più in vitro ma sul campo, dei traguardi raggiunti. Non è fuori luogo pensare che dall’interrelarsi di due mondi, quello antico dell’ agricoltura tradizionale e quello futuribile della AI, Intelligenza Artificiale, possa venir fuori qualcosa di inedito eppure sicuramente condiviso. Non dimenticando che la paura che fa maggiori danni è proprio quella del nuovo.