Carnevale, 150mila persone a Venezia con i treni regionali

Durante i due fine settimana di Carnevale sono state oltre 150.000 le persone che hanno scelto di raggiungere Venezia con i treni del trasporto regionale di Trenitalia. In particolare, 66.000 persone hanno viaggiato tra l’11 e il 12 febbraio e circa 90.000 tra il 18 e il 19 febbraio. In aggiunta alla normale offerta, Trenitalia ha organizzato 52 corse straordinarie, la maggior parte delle quali effettuate con i nuovi treni Rock e doppie composizioni Pop, per garantire una migliore gestione dei flussi di viaggio al termine delle manifestazioni per il Carnevale del capoluogo veneto. “Una soluzione che ha permesso a turisti e veneti di raggiungere e ripartire con ordine e senza alcuna criticità da Venezia in direzione di Mestre, Padova, Verona, Vicenza, Treviso, Belluno, Trieste e Udine riducendo emissioni di CO2, congestioni stradali e, di conseguenza, l’incidentalità”, sottolineano le Fs. Oltre 170 persone del Gruppo Fs hanno lavorato per assicurare la riuscita dell’evento e nella stazione di Venezia Santa Lucia è stato incrementato il servizio di customer care di Trenitalia per offrire accoglienza, informazioni e assistenza ai passeggeri, coadiuvati anche dai volontari della Protezione Civile dell’Arma dei Carabinieri.