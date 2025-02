Carnevale a Corte: danze e atmosfere d’epoca alla Reggia di Caserta

Gran Ballo di Carnevale sabato primo marzo (ore 16) alla Reggia di Caserta; un’iniziativa organizzata dall’associazione culturale Società di Danza Napoli e Caserta, che valorizza la tradizione della corte borbonica di festeggiare questa ricorrenza. I danzatori in abiti d’epoca ottocenteschi animeranno il Vestibolo superiore della Reggia di Caserta con musiche d’epoca, come il primo valzer spagnolo di Eduard Strauss, la contraddanza Cinderella, i valzer Waltz Country Dance e Flammen e La Marcia della Pace, la contraddanza Sinfonia, la marcia Saracena (op. 297), la quadriglia Lancieri e il Galop finale overture Guglielmo Tell su musica di Michael Halasz. Storicamente il Carnevale era un’occasione di grande allegria alla Reggia di Caserta; all’interno del Palazzo reale avevano infatti luogo feste e balli in maschera, all’esterno e in tutta la città giochi e parate, come il Torneo Cavalleresco che Salvatore Fergola ha immortalato nel suo dipinto esposto negli Appartamenti Reali. Un periodo dell’anno ritenuto così speciale dai regnanti, che furono scelti proprio i giorni di Carnevale per l’inaugurazione del Teatro di Corte nel 1769 in occasione della visita della nuova regina Maria Carolina, sposa di Ferdinando IV. Il Gran Ballo rientra tra le attività selezionate dal Comitato Scientifico della Reggia nell’ambito del Bando di Valorizzazione Partecipata. (