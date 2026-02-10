Carnevale Strianese, quattro giorni di festa: 42ª edizione tra carri, musica e spettacoli

Il Carnevale Strianese è pronto a riportare colori, musica e partecipazione in tutta la Campania con la 42ª edizione della storica manifestazione, in programma dal 14 al 17 febbraio. Con la presentazione del Manifesto ufficiale è entrato nel vivo un appuntamento importantissimo per Striano, costruito dal lavoro dei carristi, dei rioni, delle associazioni e di tanti volontari. L’ingresso a tutti gli eventi è gratuito.

Protagonisti saranno i carri allegorici di nuova realizzazione, dedicati a temi di attualità come intelligenza artificiale, potere e innovazione tecnologica, affiancati dalle coreografie delle scuole di danza e dalle animazioni per famiglie e bambini. A condurre le serate Cinzia Profita ed Eduardo Castaldo, con ospiti musicali e spettacoli ogni sera.

Il programma si apre il giorno 14 alle 15 con la grande sfilata della maschera Histriano per le strade cittadine, con partenza da via Farricella – Parco Verde e percorso attraverso le principali arterie del centro. A seguire, la prima sfilata dei carri allegorici sul circuito via Sarno – Parco Verde. In serata spazio alle esibizioni dei corpi di ballo e a una seconda sfilata in circuito breve.

La giornata successiva, 15 febbraio, propone la sfilata mattutina della maschera Histriano dal centro cittadino, seguita da una fascia interamente dedicata ai bambini al Parco Verde con animazione e attività. Nel pomeriggio tornano i carri allegorici con doppio giro sul circuito principale, spettacoli di danza in serata e, a chiudere, il live show di Nostalgia 90.

Il terzo giorno, 16 febbraio, prevede l’uscita dei carri allegorici a partire dalle ore 18:00 e successivamente ci sarà la premiazione della maschera più bella dei laboratori di cartapesta e pittura dedicati agli alunni della scuola primaria. In serata evento musicale con Febbre Italiana, lo show con le hit italiane.

La giornata conclusiva, 17 febbraio, riparte con iniziative per bambini al Parco Verde alle ore 10:00 e la sfilata della maschera Histriano con partenza da via Risorgimento e passaggio nelle strade principali. Nel pomeriggio ultima grande sfilata dei carri allegorici, seguita da esibizioni dei corpi di ballo, e spettacolo finale con il rapper Le One, prima delle premiazioni conclusive. Il calendario completo è riportato nel programma ufficiale disponibile sui canali social del Carnevale Strianese.

L’edizione di quest’anno segna anche l’avvio del percorso di trasformazione del Carnevale in Fondazione: un modello a prevalenza pubblica, con partecipazione e controllo pubblico, aperto al contributo dei privati, per garantire continuità, trasparenza e crescita nel tempo. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Striano e, per una delle giornate, dalla Città Metropolitana di Napoli.

M.O.