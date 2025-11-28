Carnevali Storici, incentivi dal MiC: risorse per 1,4 mln a 63 progetti in tutta Italia

Il ministero della Cultura, in una nota, comunica di aver “assegnato 1.407.148,49 euro ai 63 progetti ammessi al contributo per l’annualità 2025 del bando Carnevali Storici. Le risorse sono destinate alle attività di tutela e valorizzazione dei carnevali storici con riconosciuta identità culturale, incluse le iniziative organizzative, artistiche e culturali necessarie alla realizzazione e al consolidamento delle manifestazioni. I contributi attribuiti sostengono realtà storiche radicate nelle comunità locali, come i carnevali di Putignano, Viareggio, Oristano, Mamoiada e Fano, che si collocano ai primi posti della graduatoria. I finanziamenti sono destinati alla qualità artistica, alla salvaguardia delle tradizioni e alla loro trasmissione intergenerazionale”.