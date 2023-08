Caro benzina, Urso: Tagliare le accise costerebbe 12 mld l’anno, più del Rdc. Sarebbero altre tasse

“Il taglio sulle accise costa alle casse pubbliche un miliardo al mese. Se riproponessimo” la misura realizzata dal governo Draghi, “dovremmo trovare in altro modo, ovviamente con altre tasse, 12 miliardi di euro l’anno, che sono ben più di quanto costava il reddito di cittadinanza”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ad “Agorà Estate” su Raitre. “Avendo una visione sociale e industriale ben chiara e una strategia paese condivisa, abbiamo preferito utilizzare quelle risorse per tagliare per due volte il cuneo fiscale: siamo andati in soccorso del lavoro e delle famiglie italiane”, ha aggiunto Urso.