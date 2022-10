Caro carburante: consigli per risparmiare sui rifornimenti

Sebbene subisca delle continue fluttuazioni, il prezzo del carburante preoccupa non poco gli italiani che sono ormai ben consapevoli del fatto di dover prestare attenzione ai consumi. Sono in particolare le vetture alimentate a diesel che attualmente creano maggiori problemi: il prezzo del gasolio è infatti aumentato in modo significativo negli ultimi mesi, arrivando a superare quello della benzina. Purtroppo, non si intravedono notizie incoraggianti per il prossimo futuro: il costo del carburante potrebbe salire ancora ed è dunque il caso di farsi trovare preparati. Vediamo insieme alcuni consigli utili per risparmiare sul rifornimento ed evitare di spendere cifre da capogiro.

#1 Aderire ai programmi fedeltà Q8

Un primo consiglio per risparmiare sul rifornimento è quello di aderire al programma fedeltà del proprio distributore di fiducia. I clienti del ClubQ8 ad esempio possono richiedere un buono sconto carburante ogni volta che viene raggiunta una determinata soglia di Punti Stella. Questi si accumulano facendo rifornimento, dunque è sufficiente andare sempre in un distributore del marchio per ottenere importanti vantaggi. D’altronde, senza carburante non si può stare: tanto vale rifornirsi ogni volta dallo stesso distributore per accedere a sconti riservati ai clienti.

#2 Accelerare la raccolta punti nei distributori

Ci sono tanti modi per accelerare la propria raccolta punti. Un esempio è Shop&Reward di Q8, che permette di accumulare un Punto Stella per ogni euro speso facendo acquisti sui siti dei brand partner di Q8. È un ottimo modo per fare shopping e ottenere un maggior numero di punti che possono essere spesi per ottenere buoni sconto oppure premi del Catalogo.

#3 partecipare alle promozioni nei distributori e online

Capita spesso che presso i distributori siano disponibili promozioni che permettono di ottenere sconti o omaggi. Anche in questo caso, Q8 crea offerte che permettono di risparmiare sul carburante, oppure di ottenere qualche omaggio che fa sempre piacere.

#4 Prestare attenzione allo stile di guida

Lo stile di guida incide in modo notevole sui consumi di carburante, dunque si dovrebbe sempre prestare attenzione anche a tale aspetto se l’obiettivo è quello di risparmiare. Il segreto per ridurre al minimo i consumi è quello di mantenere una velocità costante, evitando dunque frenate ed accelerazioni continue. È anche per tale motivo che in autostrada conviene impostare il cruise control, presente ormai in tutte le vetture di ultima generazione.