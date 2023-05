“Caro Emanuele, ci manchi già tantissimo”. Lutto all’Antica Pizzeria Da Michele

“Caro Emanuele, ci manchi già tantissimo. Nostro primo pizzaiolo, entrato giovanissimo in pizzeria, grande lavoratore e splendida persona, sei e resterai sempre parte della famiglia Condurro”. E’ il post Facebook dello storico brand di pizza napoletana “L’Antica Pizzeria Da Michele” in memoria del suo primo pizzaiolo Emanuele Liguori. “Per chi vorrà salutare Emanuele – prosegue il post -, i funerali si terranno domani, lunedì 15/5/2023, alle ore 10,30 nella chiesa di S. Giacomo degli Italiani, in Via Nuova Poggioreale, 165, a Napoli”.