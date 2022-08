Caro energia, carburanti: il prezzo medio del diesel supera quello della benzina

Il prezzo medio nazionale del diesel supera quello della benzina. Così l’analisi messa a punto da ‘Quotidiano energia’. Il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,766 euro al litro; il prezzo medio praticato del diesel in self è 1,787 euro al litro.

In particolare – spiega ‘Quotidiano energia’ – “con le quotazioni internazionali del prodotto costantemente in crescita ormai da più di una settimana (in altalena invece quelle della benzina), in questi giorni si sono registrati aumenti da parte delle compagnie sui prezzi raccomandati del diesel: oggi Eni, Tamoil, IP e Q8 salgono di 2 centesimi. Eni rincara di 2 centesimi anche il prezzo raccomandato della benzina”. Questi interventi “arrivano dopo la lunga serie di consistenti ribassi che aveva caratterizzato la fase” della metà di agosto.