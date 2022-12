Caro Energia, gli imprenditori del turismo protestano: Dalla Regione aiuti soltanto agli artigiani

“Contributi per il caro-energia agli artigiani campani. Una ottima notizia ma al momento continua ad essere ignorato il turismo”. E’ quanto lamentano gli imprenditori del turismo della regione in una lettera aperta firmata da Sergio Fedele, presidente di Atex Campania; Graziano D’Esposito, presidente Atex Isola din Capri; Pietro Cannavacciuolo, presidente Atex Sorrento; Bernardo Amodio, presidente di Atex Napoli; Vincenzo Scola, presidente di Atex Gragnano, Fabrizio Di Gennaro, p residente di Atex Vico Equense e Pasquale Boccia, p residente Atex Meta.

“La Regione Campania – prosegue la lettera – dopo aver pubblicato ad ottobre un bando di 58 milioni per il caro-bollette per le imprese manifatturiere, ha deliberato alcuni giorni fa una misura di sostegno per le stesse finalità per gli artigiani campani. E’ una ottima notizia ma parallelamente dobbiamo riscontrare che continua l’incomprensibile esclusione del Turismo tra i settori beneficiari di questi contributi. Atex è in prima linea su questa vicenda dagli inizi di ottobre, sollecitando istituzioni, coinvolgendo altre associazioni, lanciando appelli pubblici. Purtroppo ad oggi tutto ciò non è bastato. Vengono concessi, giustamente contributi anche agli artigiani. MA SI CONTINUA AD IGNORARE IL TURISMO!”

“Questo è il settore – sottolineano i rappresentanti delle Associazioni del turismo – che è riuscito a far ripartire il Pil italiano e il Pil Campano non appena la pandemia ha allentato la sua morsa. Nello stesso tempo è uno dei settore in cui i costi energetici sono tra i più alti.