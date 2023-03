Caro mutui, come salvare la propria casa. Esdebitami Retake, alternativa “etica e sostenibile” alla liquidazione

Qual è il rapporto delle famiglie italiane con il pagamento del mutuo in un contesto economico così complesso? E quali sono le strategie debitorie etiche e sostenibili che un professionista può proporre a un cliente in difficoltà per evitare l’esecuzione forzata e la svalutazione della sua abitazione? Sono queste alcune delle domande cui si darà risposta in occasione dell’evento “SalvaLaTuaCasa. Un’alternativa etica e sostenibile alla liquidazione controllata” organizzato da Esdebitami Retake, società benefit operante nel settore creditizio che – grazie ai suoi servizi di consulenza – assiste soggetti con problemi di debiti – all’interno del quale esperti e professionisti del settore proporranno una soluzione sistemica e innovativa ai problemi del sovraindebitamento e della liquidazione controllata dei beni immobiliari. L’appuntamento è giovedì 16 marzo 2023 alle ore 14.30 a Roma – Hotel Palazzo Montemartini (Largo Giovanni Montemartini) e in diretta streaming.

Durante l’evento Nomisma presenterà in anteprima i dati dell’Osservatorio SalvaLaTuaCasa che offre una fotografia aggiornata del rapporto delle famiglie italiane con il pagamento del mutuo in un contesto sempre più complesso e caratterizzato da problemi di sovraindebitamento. I dati riguardanti i primi 9 mesi del 2022 confermano un quadro a luci e ombre relativo alla domanda di credito da parte delle famiglie italiane, condizionate da una situazione di perdurante incertezza causata dal contesto geopolitico e dal rialzo di inflazione e tassi di interesse. In occasione dell’evento Nomisma approfondirà anche lo scenario macroeconomico attuale, la situazione del settore Real Estate e la situazione dei mutui in Italia e le previsioni.

È possibile seguire l’evento anche da remoto registrandosi al link: Iscrizione diretta streaming evento 16 marzo – servizi.esdebitami.it

Il programma

Ore 14.30 – Saluti di benvenutp

Simone Sassetti: Presidente Syho Srl

Lo scenario macroeconomico e di settore. Il ruolo del credito

Luca Dondi Dall’Orologio: Ceo di Nomisma Spa

Le famiglie italiane tra consapevolezza finanziaria e situazioni di indebitamento

Roberta Gabrielli: Senior Project Manager Nomisma Spa

La cartolarizzazione a valenza sociale come alternativa alla svendita in asta

Gianfranco Dote: Ceo di Save Your Home Srl SB

L’impatto sociale della tutela del diritto all’abitazione

Luigi Ursino: Presidente di Esdebitami Retake SpA SB – Responsabile Attività Benefit

ORE 15.30 – TAVOLA ROTONDA

Alessandra Scerra: Avvocato esperto in soluzioni per la Crisi da Sovraindebitamento

Sebastiano Musumeci: Referente Sovraindebitamento Fondazione San Bernardino Onlus

Vanessa Solimeno: Partner di Plc Studio Legale

Giovanni D’Antonio: Componente Cons. Direttivo della Fondazione Nazionale Commercialisti

Alessandro M. Lerro: Managing Partner avvocati.net