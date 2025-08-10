Caro vacanze, allarme Codacons: Fino a 300mila euro per una settimana in Italia

Soggiornare una settimana ad agosto in Italia, che sia un hotel prestigioso, uno chalet di charme in montagna o una villa con una splendida vista sul mare, può arrivare a costare cifre astronomiche. Lo rivela il Codacons, che ha realizzato una indagine per individuare le strutture ricettive più care della Penisola, analizzando le proposte pubblicate sui siti specializzati in prenotazioni alberghiere. “Ipotizzando un soggiorno di una settimana dal 23 al 30 agosto per due persone, il record assoluto spetta a Verona, dove per dormire in un rooftop in zona piazza delle Erbe si spendono cifre da agenzia immobiliare: 297.573 euro a settimana. Una somma che potrebbe sembrare un errore o un refuso: peccato che lo stesso appartamento, per uso singolo, venga proposto sui siti specializzati a 267.809 euro – spiega il Codacons -. In Sardegna per una villa con piscina a Baja Sardinia la spesa per lo stesso periodo raggiunge un massimo di 125.870 euro; 43.575 euro una suite in hotel a Porto Cervo, 39.342 euro una villa ad Arzachena. In Campania per una villa a Positano servono fino a 123.099 euro, località dove si trovano altre sistemazioni analoghe a prezzi tra i 70 e gli 86mila euro a settimana, ma a Sorrento bastano, si fa per dire, 56.932 euro. In Toscana il record spetta a Firenze dove, nelle stesse date, sette notti in appartamento arrivano a costare 84.117 euro, mentre in Puglia per una intera casa a Vieste la spesa tocca punte di 71.435 euro”.

Non si salva la montagna: “A Cortina d’Ampezzo un appartamento può costare 52.375 euro a settimana, uno chalet 38.520 euro a Selva di Val Gardena, 35.725 euro a Ortisei”. Preventivi tratti dai “siti specializzati in prenotazioni alberghiere” che testimoniano, secondo l’associazione, come “le tariffe turistiche in Italia abbiano raggiunto livelli elevatissimi negli ultimi anni”.

Ma c’è chi dice no. Federalberghi Puglia ricorda che “il prezzo medio di pernottamento registrato a luglio è di 134,25 euro, al di sotto del prezzo medio italiano (156,20 euro)”. “Poche improvvisazioni, molta programmazione e buona preparazione nel nuovo mondo digitale ci hanno evitato scivoloni eclatanti come le friselle a 17 euro o prezzi di servizi collaterali esagerati e spropositati”, rivendica il vicepresidente nazionale e presidente Puglia e Bari Bat dell’organizzazione, Francesco Caizzi.

Una politica di prezzi calmierati adottata anche in Abruzzo: “Tutto sommato gli abbonamenti stagionali sono invariati, ma molti clienti non vengono in spiaggia perché andare al mare, ormai, costa. Il problema non è il ‘caro ombrelloni’, ma il ‘caro vita’”, spiega da Pescara Padovano, presidente regionale del Sib, il sindacato balneari di Confcommercio. E il presidente nazionale, Antonio Capacchione, bolla come “sbagliato e truffaldino additare il calo del turismo italiano di luglio alle tariffe balneari”.

La causa vera, ribadisce, “è che le famiglie italiane sono in grande difficoltà. Salari dimezzati negli ultimi 30 anni a causa della inflazione (il salario reale è addirittura inferiore a quello del 1990). Le spese obbligatorie (casa, assicurazioni, bollette, energia, ecc.) hanno raggiunto il 42,2% del reddito complessivo mentre la pressione fiscale è arrivata al 42,6%. Il turismo è una variabile dipendente dell’economia. Accusare gli stabilimenti balneari di tutto questo è semplicemente indecente”. In controtendenza la Liguria: per il ponte di Ferragosto (dal 14 al 17), la media di occupazione delle camere è del 97%: al top la provincia di Savona con il 98.3%, poi quella di Imperia con il 97,2%, Genova e La Spezia con il 95,7% di camere occupate. “Non parliamo solo di mare – precisa l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi -. Anche l’entroterra e le città d’arte registrano numeri molto positivi, grazie a un’offerta variegata che spazia dagli eventi culturali e musicali alle feste tradizionali, passando per escursioni, enogastronomia e attività outdoor”. La crisi sembra risparmiare anche la Sardegna: se in Costa Smeralda o in mete top come Chia e Villasimius i prezzi sono sempre alti, l’isola propone tariffe per tutte le tasche, dalla spiaggia del Poetto di Cagliari alle coste dell’Oristanese, dove una postazione con ombrellone e due lettini non costa più di 20/25 euro al giorno. “Nel mese di luglio abbiamo registrato un flusso migliore rispetto a quello del 2024 – dice la presidente regionale del Sib Claudia Comida -. Tra l’altro abbiamo tantissime spiagge libere”.