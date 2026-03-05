Carolina Bubbico, esce nuovo singolo e video “Uma rosa e um bordado”

Roma, 5 mar. (askanews) – A pochi giorni dalla partecipazione come direttrice d’orchestra per Ditonellapiaga al Festival di Sanremo, dove ha ricevuto importanti riconoscimenti per il suo lavoro di arrangiamento (terzo posto in classifica per Che Fastidio!, la canzone in gara, che si è aggiudicata anche il Premio Bigazzi come miglior composizione, e vittoria nella serata delle cover con The Lady is a Tramp), Carolina Bubbico torna immediatamente al lavoro sul proprio progetto artistico annunciando l’uscita venerdì 6 marzo di “Uma rosa e um bordado”, secondo estratto che anticipa la pubblicazione di Vocàlia, il suo nuovo album, prevista per il 10 aprile prossimo.

Partirà poi il tour Vocàlia, queste le prime date confermate: l’artista sarà il 15 maggio a Napoli (Auditorium Novecento), il 20 maggio al Blue Note di Milano, il 22 maggio all’Alcazar Club a Roma e il 12 agosto a Sulmona (AQ) per Muntagninjazz Festival.

Il brano contiene il secondo importante featuring presente nell’album con la presenza di Mari Jasca, talentuosa cantante brasiliana; il testo, in portoghese, porta la firma di un importante autore, Antonio Villeroy.

“Uma rosa e um bordado” è un viaggio di liberazione interiore, in cui la protagonista lascia il passato alle spalle e traccia un nuovo cammino con leggerezza e consapevolezza” afferma Carolina parlando del brano, “L’immagine della Rosa e del Ricamo diventa simbolo di un’identità ritrovata, semplice ma essenziale, visualizzando una donna capace di creare bellezza e significato nella propria vita, mentre il Beijo alforriado (bacio liberato) rappresenta il gesto di emancipazione emotiva”.

Tra simboli di delicatezza e forza interiore, la canzone celebra così una rinascita personale fatta di trasformazione, gioia e autenticità.

“Uma rosa e Um Bordado” segue la pubblicazione di “Everlove” (feat Becca Stevens), primo singolo estratto lo scorso 30 gennaio.