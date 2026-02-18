Carolina Kostner festeggia il bronzo del Team Event “Io un pò la loro mascotte”

MILANO (ITALPRESS) – “È stata un’emozione grandissima perché ci hanno lavorato, perché sapevamo che era possibile. Quando poi effettivamente si è avverata questa medaglia è stata una grande emozione. Li ho seguiti come mentore, come accompagnatrice, un po’ come mascotte della nostra squadra per mettere a disposizione tutta la mia esperienza, tutta la mia energia così che loropotessero entrare in pista il più tranquilli possibile”. Lo ha dichiarato Carolina Kostner, ex pattinatrice oggi ambassador Coni, dopo la vittoria del bronzo dell’Italia nel team event dipattinaggio, intervenuta a Casa Italia alla Triennale a Milano. “Sappiamo che ad un’Olimpiade può succedere di tutto, vederli riuscire a gareggiare forti, fiduciosi, uniti è stato un grandissimo onore, un grandissimo piacere, poter festeggiare insieme a loro mi rende molto felice”.

