Caroline Chabrol guiderà la filiale italiana del gruppo ferroviario francese Sncf

Sncf Voyages Italia, filiale del gruppo ferroviario francese Sncf, ha annunciato oggi la nomina di Caroline Chabrol in qualita’ di nuova Direttrice Generale. Il suo ruolo sara’ quello di condurre la ripresa del servizio ferroviario tra Milano e Parigi, e soprattutto, di contribuire allo sviluppo dell’offerta di alta velocita’ con i nuovi treni Tgv M di ultima generazione, promuovendo l’innovazione e la mobilita’ sostenibile come alternativa al trasporto aereo e su gomma. In questo contesto, Caroline Chabrol si appresta a guidare Sncf Voyages Italia in un’importante fase di sviluppo del business, che vedra’ il lancio di una campagna di recruiting, rivolta a tutte le figure professionali, finalizzata a rafforzare il suo team, attualmente composto da circa sessanta dipendenti. A sostegno di questa iniziativa, e’ stato appena lanciato il nuovo sito web aziendale, con l’obiettivo principale di attrarre nuovi talenti e far conoscere al pubblico l’azienda e i suoi valori. L’ampliamento dello staff e’ essenziale per consentire a Sncf Voyages Italia di sostenere l’espansione delle sue attivita’ e di avviare, entro due anni, il lancio della sua nuova offerta sulle linee italiane ad alta velocita’, in particolare verso Torino, Milano, Brescia, Verona, Padova, Venezia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli, sempre continuando a mantenere l’offerta verso Parigi. Questo nuovo servizio potrebbe servire circa 10 milioni di passeggeri italiani all’anno.