Carpisa: Abbracciamoci. La campagna 2020 è un messaggio d’amore, testimonial Andrea Sannino

di Maridì Vicedomini

“Un abbraccio a prima vista” quello tra Lello Carlino, presidente del Gruppo Carpisa e Andrea Sannino affermato artista canoro. Moda e Musica, ovvero le ”2 M” quali espressioni d’arte si sono fuse in un romantico “abbraccio” per celebrare in maniera inusuale ma significativa l’avvento di San Valentino, il Santo dell’Amore. Il progetto “Abbracciami”, nasce da un’idea di Roxy on the box “ che si è così espressa: “Per questa campagna pubblicitaria “Carpisa” 2020 in occasione della ricorrenza di San Valentino, ho proposto a Carpisa di allontanarci dagli abituali clichè di cuori rossi e cupidi in vetrina, considerando anche il grave momento storico che stiamo vivendo in cui dilaga l’odio e non la fratellanza e di fare proprio e di divulgare il concetto che l’amore inteso non fusione tra due corpi, ma come etereo sentimento che circola dentro ognuno di noi e che riusciamo ad emanare agli altri. Ed ecco quindi la scelta di Andrea Sannino come testimonial di questa iniziativa e del lancio dello slogan “Abbracciami”, ovvero il titolo della canzone che lo ha reso famoso arricchendolo con il sottotitolo “in tutte le lingue del mondo”, un messaggio tradotto in 72 lingue straniere suggellato su coloratissime cartoline”. La campagna pubblicitaria “Abbracciami” tocca varie città d’Italia e dopo Milano, ieri 13 febbraio , è stata la volta di Napoli, dove nello store “Carpisa” di via Luca Giordano, al Vomero, si è svolto un simpatico happy Hour con i due protagonisti: Lello Carlino e Andrea Sannino “ Siamo stati da subito affascinati dalla proposta di Roxi di coniugare il nostro brand Carpisa con un “nome forte” della musica italiana , quale Andrea Sannino” ha detto Lello Carlino;”per me la musica è amore, passione, è Napoli, che “canta” in ogni suo vicolo, in ogni suo paesaggio. Io devo tutto alla mia città ed anche al quartiere povero, quello del Mercato, dove sono nato, che è pieno di “voci del popolo” oltre che a tanti amici che mi hanno aiutato in questa meravigliosa avventura; in primis mi sento di dover ringraziare la famiglia Cimmino per avere creduto in noi, senza di loro, noi artigiani, non avremmo mai potuto andare lontano… “ E dal canto suo Sannino: “ Ho accettato ben volentieri la proposta di Roxi in the box di far parte di questa mission pubblicitaria di Carpisa; in comune abbiamo la napoletanità, ovvero una peculiarità che ci invidia tutto il mondo ; “Abbracciami” è un brano che ha avuto così successo perché il testo, la musica sono penetrate nel cuore della gente che ha sempre più bisogno di amore, giammai di violenza. “All’evento hanno partecipato centinaia di invitati tra cui Carlo Palmieri, Claudio Malfi, Giglio Rosa, Veronica Maya che a proposito del connubio tra moda e musica ha così riferito: “Le 2 M”, rappresentano una partnership vincente: “ La Moda è un accessorio che completa l’identità di una persona; io personalmente non ne sono ossessionata, mi piace seguirla ma amo anche molto il vintage come mi piace l’eccentricità, l’originalità, i colori. Anche la musica, a mio avviso, è oggetto di un discorso molto trasversale soprattutto quando incontri un artista come Sannino, che interpreta brani di grandi contenuti”.