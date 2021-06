Carpisa, Ciro Immobile ambasciatore del marchio. Il bomber degli Europei testimonial dei nuovi trolley

Carpisa inaugura l’inizio degli Europei di Calcio 2021 con una collaborazione tutta azzurra: l’attaccante della Nazionale italiana Ciro Immobile è infatti stato scelto come nuovo ambassador del brand. Ad unire il calciatore a Carpisa sono valori ed interessi comuni: lo sport, l’amore per il nostro paese e per la famiglia. Bomber indiscusso, dalla coinvolgente positività, dentro e fuori dal campo, vincitore della Scarpa d’Oro 2020, tra i migliori marcatori del Campionato di Serie A, Ciro è la rivelazione di questi europei.

Per Carpisa, il numero 17 scenderà in campo da oggi inizialmente come testimonial della linea di trolley Go Tech, must-have per i prossimi viaggi estivi; la collaborazione proseguirà poi per tutto l’autunno con le linea man.

Design all’avanguardia, leggerezza, comodità e capacità di assorbire gli urti, le caratteristiche distintive della linea di trolley Go Tech nonché punti di forza di tutte le linee viaggio di Carpisa. Già disponibili in tutti gli store Carpisa e su www.carpisa.it.