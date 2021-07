Carpisa, la nuova linea di ecovaligie promossa da Fedez: spot nel podcast Muschio Selvaggio e sui social

“Carpisa torna a viaggiare e a far sognare i propri clienti e questa volta lo fa con una capsule collection nata dalla collaborazione con Muschio Selvaggio, il podcast dedicato a temi di attualità, cultura e società firmato da Fedez e Luis Sal”. E’ la stessa azienda ad annunciare il progetto che “nasce – si legge nella nota – dal desiderio di ricominciare a guardare al futuro con fiducia ed ottimismo, di riprendere a vivere, a viaggiare e a sognare, ripartendo dall’Italia, per valorizzare e promuovere due dei settori di punta del nostro paese, quello del turismo e quello della moda”.

La capsule prevede una linea di travel bag e una linea di valigie unisex: la prima sarà disponibile in tutti i negozi Carpisa e su www.carpisa.it a partire da giovedì 15 luglio, la seconda dalla fine di agosto.

La stampa all over con il monogram disegnato in esclusiva con Muschio Selvaggio, disponibile in due varianti colore – verde smeraldo con monogram giallo e nero con monogram bianco – fa da fil rouge a tutta la capsule collection. La travel bag è stata realizzata in R-Pet, materiale proveniente dal riciclo delle bottiglie di plastica. Per renderla impermeabile e quindi versatile ed adatta a tutte le esperienze di viaggio, tempo libero, sport ed altro ancora è stato applicato un trattamento superficiale idrorepellente.

Le valigie sono state realizzate in Abs, “materiale – precisa l’azienda – che si distingue per le sue straordinarie caratteristiche, il 90% del prodotto è realizzato in materiale riciclabile, il 40% in materiale riciclato (R-Pet). Una collezione vivace ed accattivante che coniuga il comfort e la funzionalità ad argomenti di sostenibilità”.

Per il lancio della capsule sarà realizzato anche uno spot di 15 secondi che sarà inserito all’interno di una puntata di Muschio Selvaggio e postato sui canali social di Carpisa.

“Questa collaborazione con Muschio Selvaggio e i suoi speaker, Fedez e Luis Sal- spiega Gianluigi Cimmino, Ceo di Pianoforte Holding -, nasce dalla necessità e dal desiderio di voler ripartire e di riprendere a realizzare progetti di qualità, attuali e trasversali che parlino a tutte le generazioni. Siamo quindi partiti dal dna di Carpisa, valigeria ed accessori per arrivare a sviluppare una collezione volta a promuovere la ripartenza del settore turistico italiano ma anche a sensibilizzare la collettività su un’altra tematica di grande attualità quale l’attenzione all’ambiente. Queste linee travel in materiali riciclati si inseriscono infatti in un percorso più ampio che il nostro brand sta attuando da anni per ridurre gli impatti di prodotto e packaging sull’ambiente. L’intesa trovata con Muschio Selvaggio ci permette di ripartire con slancio ed entusiasmo, focalizzando l’attenzione su temi in questo momento per noi rilevanti e, al tempo stesso, dando continuità al nostro percorso”.

“Sono molto contento di questa collaborazione tra il podcast mio e di Luis e Carpisa – commenta Fedez -. Durante le puntate, il nostro obiettivo è portare ospiti che possano mostrare al pubblico una sfumatura diversa delle possibilità lavorative, culturali e di pensiero dell’Italia, esprimendo un concetto di libertà personale che abbracci tutte le generazioni. È stato per noi fondamentale che tale pensiero fosse condiviso anche da un marchio affermato come Carpisa”.