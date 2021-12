Carpisa, nuovo store nel cuore di Milano. Cimmino: Così ci rafforziamo nella capitale della moda

Carpisa, storico brand made in Campania di borse, valigeria ed accessori ha inaugurato un nuovo flagship store a Milano in Corso Vittorio Emanuele, una delle mete più importanti dello shopping milanese. Con uno spazio espositivo di 400 metri quadrati che si articola su due livelli e un fronte vetrina di oltre 15 metri, il nuovo concept store si contraddistingue per un design caldo e contemporaneo che comunica in modo preciso il linguaggio, lo stile e l’identità del brand. Il design è stato curato dagli architetti Adamo Tortoli, Ivo Maria Redaelli e Simona Martelli con l’obiettivo di regalare al consumatore una shopping experience inclusiva e completamente rinnovata. “Lo studio attento dei singoli moduli di arredo – si legge in una nota -, rende intuitiva la ricerca del prodotto da parte del consumatore, valorizzando con armonia le diverse categorie merceologiche: moda, travel e business. Grande attenzione è stata dedicata alla cura dei dettagli: all’interno dello store, l’effetto scenografico della scala, enfatizzato dall’utilizzo di un nuovo materiale – il “bencore” – e dal disegno tridimensionale, accompagna visivamente il consumatore al piano superiore, spazio dedicato al mondo travel&business. Il nuovo concept store prosegue il percorso di sostenibilità intrapreso dal brand, optando per l’utilizzo di materiali realizzati nel pieno rispetto delle normative ambientali: collanti composti da materiali riciclati, vernici con assorbimento di CO2, illuminazione a risparmio energetico ed impianto di climatizzazione dotato di barriera d’aria, sono solo alcuni dei componenti che sono stati scelti ed utilizzati per lo sviluppo dello store”.

“Carpisa era già presente in Corso Vittorio Emanuele da molti anni – afferma Gianluigi Cimmino, Ceo di Pianoforte Holding – ma visto che questa è un’area di Milano commercialmente molto strategica, per rinnovare e rafforzare la nostra presenza abbiamo deciso di ingrandirci, aprendo uno store più ampio che potesse offrire uno spazio espositivo maggiore alle collezione Carpisa che sono sempre più ricche e strutturate. Quest’apertura è per noi molto importante perché segna un ulteriore passo per consolidare il percorso di riposizionamento che il brand sta intraprendendo ma anche per rafforzarne la presenza a livello retail nella capitale italiana della moda”.