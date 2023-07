Carpisa sponsor delle Nazionali azzurre di Pallavolo

Carpisa prosegue il proprio percorso nel mondo dello sport, scegliendo ancora una

volta di associare il proprio nome a due eccellenze italiane sportive: le Squadre Nazionali

Seniores di Pallavolo FIPAV.

La partnership, della durata di due anni, prevede un accordo di endorsement come Premium Partner – sia per la squadra femminile che per quella maschile – per le categorie merceologiche di Valigeria, Trolley, borse e accessori Uomo e Donna.

“Sono molto contento di questa nuova collaborazione: per Carpisa è sempre un onore poter

associare il proprio nome a squadre che hanno raggiunto obiettivi importanti nel mondo dello sport, esempi positivi di talento e determinazione. La nostra partnership prevede un accordo di due anni per l’endorsement per le categorie merceologiche di valigeria, trolley, borse e accessori uomo e donna. Non vediamo l’ora di vedere i giocatori e le giocatrici di queste squadre con i prodotti a firma Carpisa”. Così Gianluigi Cimmino, Ceo di Carpisa.

Questo invece il commento del Presidente Federale Giuseppe Manfredi: “Sono estremamente soddisfatto che un brand italiano famoso nel mondo abbia deciso di unirsi a noi in una stagione così importante e ricca di appuntamenti internazionali degni di nota. Sono certo che la collaborazione tra noi e Carpisa contribuirà alla promozione del Made in Italy: i nostri ragazzi e le nostre ragazze, d’altronde, sono volti molto noti e viaggiando per il mondo contribuiranno a promuovere il logo e l’immagine di questa importante azienda. Sono certo che il nostro sarà un percorso ricco di reciproche soddisfazioni”.