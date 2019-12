Carpisa Yamamay, Donne per Napoli: più di 1.500 al party di Natale con Mara e le altre

Quinta edizione del premio “Donne per Napoli Carpisa Yamamay”, il riconoscimento ideato dal presidente di Carpisa Lello Carlino, da Italo Palmieri e dal giornalista Lorenzo Crea, direttore artistico dell’evento, assegnato ogni anno alle donne che hanno dato lustro nel proprio settore alla città di Napoli e che si sono distinte per caratteristiche di eccellenza. La serata, aperta con l’Inno di Mameli cantato dal soprano di fama internazionale Julia Burduli, e alla quale hanno partecipato più di 1500 persone, è stata condotta da Veronica Maya.

Ad essere premiate sul palco del Duel di Agnano sono state: Mara Carfagna, Vicepresidente della Camera dei Deputati (sezione Istituzioni), premiata da Lello Carlino e Lorenzo Crea; Ornella Spoleto, dipendente Carpisa e premio speciale, con il riconoscimento consegnato da Lello Carlino e Carlo Ruosi; Maria Celeste Lauro, amministratore delegato di Alilauro (sezione Impresa), premio consegnato da Chiara Di Gennaro, giovane industriale. Cicelys Zelies top model internazionale di origine cubana che vive a Napoli da diversi anni ha ricevuto il premio “Integrazione e napoletana dentro” da Carmine Sgambati; Alessandra Barone, redattrice del Tgr Campania, (sezione Giornalismo) è stata premiata dal Presidente del’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli e dall’attore Gino Rivieccio; Rossana Pasquino (sezione Sport), campionessa paralimpica, dal campione di judo Marco Maddaloni; Annamaria Minicucci (sezione Ricerca e Medicona), direttore del Santobono Pausilipon, da Carlo Ruosi. Denise Capezza (sezione Spettacolo) è stata premiata da Francesco Tripodi e dalla professoressa Annamaria Colao.

Il premio sezione moda è stato conferito alle “donne vestite dallo stilista Gino Signore”, che ha ritirato il premio dalle mani del vicepresidente di Sistema Moda Italia con delega al Mezzogiorno e vicepresidente di Pianoforte Holding Carlo Palmieri e dallo stilista Gino Serrao. Emilia Zamuner (sezione Musica), è stata premiata da Greta Zuccoli e Marina Tripodi, che ha salutato il pubblico con una splendida performance acustica.

Annamaria Schena (sezione Sociale) è stata premiata dalle colleghe imprenditrici Maria Teresa Ferrari e Anna Sommella.

A chiudere la serata ancora la voce del soprano Julia Burduli con “Time to say goodbye”, il live della band “Eclissi di Soul” e dj set by Dario Guida accompagnato da violino e sax. A salire sul palco nel corso della serata la squadra di calcio Napoli femminile carpisa Yamamay, attualmente prima in classifica in serie B e la Carpisa Yamamay Acquachiara di pallanuoto.

Sponsor dell’evento: Miriade bags and shoes. Partner: Yasu Fusion restaurant.e Rc – Raffaele Caldarelli pasticcere con Rosanna Romano.