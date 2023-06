Carrefour introduce congedo per dipendenti affette da endometriosi

MILANO (ITALPRESS) – Un giorno al mese di congedo retribuito per tutte le collaboratrici che soffrono di endometriosi dolorosa, per un totale di 12 giorni all’anno, dietro presentazione di certificato medico. E’ quanto introdotto da Carrefour, che in Italia conta circa 12.000 dipendenti tra sede e punti vendita, rivolto a tutte le donne che in azienda sono affette da questa patologia. Con questa misura Carrefour Italia mira a far emergere la presenza di endometriosi tra le proprie collaboratrici, pari al 60% del totale dei dipendenti, e superare uno stigma che ancora grava su questo tema, attraverso uno strumento che aiuti ad affrontare con maggiore serenità una problematica di salute che influenza l’esperienza sul posto di lavoro.

“Per migliorare la parità di genere nei luoghi di lavoro è necessario porre un’attenzione particolare sulla salute femminile e creare maggiore consapevolezza sulle specifiche difficoltà che le donne si trovano ad affrontare in ambito lavorativo in diversi momenti della loro vita – afferma Paola Accornero, General Secretary di Carrefour Italia – Il congedo per endometriosi, in assenza di normative specifiche dedicate, è una misura che mira a superare i pregiudizi e favorire l’adozione in azienda di comportamenti adeguati nella gestione di queste situazioni. L’endometriosi è una patologia che comporta un dolore spesso così acuto e persistente da compromettere il normale svolgimento delle attività quotidiane. Con questa policy vogliamo essere ancora più vicine a tutte le donne che ne soffrono”.

