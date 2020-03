Carriera diplomatica per un laureato in Scienze Politiche: molti giovani chiedono chiarimenti

Quali lavori si possono fare dopo aver conseguito la laurea magistrale in Scienze della politica? Molti neo laureandi, in particolare, chiedono spesso come si possa raccordare il percorso professionale che ogni laureato può intraprendere una volta conseguito il titolo, con il settore della diplomazia che oggi interessa moltissimi giovani che si sentono coinvolti nell’internazionalizzazione delle imprese a livello comunicazionale e politico. Parliamo della laurea triennale in Scienze politiche e delle relazioni internazionali: Anche i laureati in Scienze della politica possono svolgere la libera professione, nello specifico operando come Consulenti. Le consulenze più frequenti saranno in questo caso richieste dalle imprese per la gestione di progetti in cui si intrecciano obiettivi aziendali e politiche pubbliche, per l’elaborazione di ricerche e piani di servizi e per l’intermediazione tra società e associazioni di rappresentanza o Enti pubblici. Un’Associazione di categoria è un’organizzazione che si occupa di tutelare gli interessi di una specifica categoria produttiva o professionale, nonché un insieme di persone (sia fisiche che giuridiche) che esercitano una determinata attività economica o lavorativa. Le più famose in Italia sono Confindustria, Confcommercio, Confesercenti e Assoturismo. Essere un Impiegato o Addetto nelle organizzazioni di categoria prevede lo svolgimento di funzioni di ricerca, di gestione di centri studi, di valutazione delle politiche di settore e di elaborazione di piani programmatici di comunicazione e relazione con le altre categorie, con i sindacati e con il governo. La carriera di Diplomatico invece, per intenderci quella che conduce al prestigioso ruolo di Ambasciatore, è un percorso molto lungo e articolato che inizia con un concorso pubblico bandito dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a cui un laureato magistrale in Scienze della politica può accedere. Normalmente la carriera di un diplomatico si svolge per i due terzi interamente all’estero e un prevede i seguenti stadi:Segretario di legazione: è il ruolo a cui si accede non appena si vince il concorso pubblico bandito da Ministero; può aver il ruolo di Secondo Segretario presso Rappresentanza diplomatica, Capo di Vice Consolato, Vice Console presso Consolato Generale di I classe, Consolato Generale o Consolato e dopo 4 anni di anzianità Primo Segretario presso Rappresentanza diplomatica, Capo di Consolato, Console aggiunto presso Consolato Generale di I classe o Console presso Consolato Generale. La permanenza in questo ruolo è di 10 anni e 6 mesi;Consigliere di legazione: può svolgere le funzioni di Consigliere presso Rappresentanza diplomatica, Console presso Consolato Generale di I classe, Capo di Consolato di I classe; il ruolo va ricoperto per almeno 4 anni; Consigliere di ambasciata: può ricoprire il ruolo di Primo Consigliere presso Rappresentanza diplomatica, Capo di Consolato Generale o di Console Generale aggiunto presso Consolato Generale di I classe; prima di essere promosso al ruolo successivo tale funzione va ricoperta per almeno 4 anni;Ministro plenipotenziario: è un Capo di Rappresentanza diplomatica, un Ministro Consigliere presso Rappresentanza diplomatica o un Capo di Consolato Generale di I classe; è l’ultimo ruolo da ricoprire per almeno 6 anni prima di diventare Ambasciatore;Ambasciatore: è colui che Rappresenta l’Italia in un Paese straniero o all’interno del Ministero stesso.