Carta Di Amalfi, incontro in Penisola Sorrentina

E’ intervenuto il Sindaco di Amalfi Daniele Milano con cui si è discusso della Carta di Amalfi, di regolamentazione del settore extralberghiero e di Dmo(Destination Management Organization)

Erano presenti, oltre i rappresentanti delle principali associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina, il vice Sindaco del Comune di Sorrento Paolo Pane, l’ assessore al Turismo del Comune di Massa Lubrense Giovanna Staiano e l’ assessore al Turismo del Comune di Meta Pasquale Cacace.

Il Sindaco di Amalfi ,nel suo intervento, ha per prima cosa illustrato i contenuti della Carta di Amalfi , documento siglato da alcune località turistiche nazionali.

Il punto cardine di tale documento è quello di rappresentare le particolari e oggettive esigenze che tali Comuni hanno in considerazione delle conseguenze che i propri territori subiscono a causa dell’ enorme flusso di turisti che in alcuni mesi dell’ anno moltiplicano esponenzialmente il numero di presenze fisiche in tali Comuni.

La Carta di Amalfi si pone come obiettivo quello di riuscire da parte di questi Comuni a dialogare in modo efficace con il Governo per definire precise norme e disposizioni da poter applicare in tali territori.

Tra di queste ,la possibilità di poter intervenire per la regolamentazione del settore extralberghiero attraverso la definizione di precisi coefficenti di densità ricettiva che possano consentire ai primi cittadini di tali Comuni di poter sospendere il rilascio di nuove scia comunali per lo svolgimento dell’attività extralberghiera.

Oltre ad esprimere la nostra soddisfazione perche’ molte delle proposte presentate dalle associazioni della filiera turistica della Penisola Sorrentina in occasione del precedente incontro con il Sindaco di Amalfi sono state recepite e inserite nella Carta di Amalfi (ad esempio i Coefficenti di Densità Ricettiva), auspichiamo che dopo questo appuntamento anche i Comuni della Penisola Sorrentina aderiscano alla Carta di Amalfi per dare maggiore forza ai nostri territori nella prossima trattativa con il Governo Nazionale.

Il Sindaco di Amalfi ha poi dato un aggiornamento sulla Dmo di Amalfi, costituita due anni fa evidenziando il percorso portato avanti e i risultati ottenuti.

Su tale argomento è intervenuto il vice Sindaco del Comune di Sorrento Paolo Pane confermando che da alcune settimane gli Assessori al Turismo dei Comuni della Penisola Sorrentina sono al lavoro per definire la bozza dello statuto del soggetto che dovrà costituire la Dmo della Penisola Sorrentina, in attesa che la Regione Campania pubblichi il relativo bando.

Inoltre Paolo Pane ha illustrato la bozza di modifica della legge regionale per la regolamentazione del settore extralberghiero che anche in questo caso ha recepito le proposte da noi presentate.