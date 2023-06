Carta di Napoli e Feuromed, conferenza stampa con Sangiuliano e Manfredi

Mercoledì 21 giugno, alle ore 11 e 30, presso la sala Spadolini del Ministero della Cultura, via del Collegio Romano, 27, conferenza stampa del Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, del sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, del direttore del Quotidiano del Sud e del Festival Feuromed, Roberto Napoletano e del Presidente dell’Advisory board del Festival Feuromed, Patrizio Bianchi.

Nel corso dell’incontro con i giornalisti il ministro della Cultura e il sindaco di Napoli firmeranno la “Carta di Napoli”, il documento frutto dell’intenso lavoro di analisi ed elaborazione seguito alla prima edizione del Festival Euromediterraneo dell’Economia, che con i suoi allegati tecnici e le sue proposte operative vuole capovolgere la narrazione tradizionale del Sud, non più periferia ma centro del nuovo asse strategico di sviluppo Sud-Nord del mondo.

La Conferenza stampa, alla quale parteciperanno i membri dell’advisory boar di Feuromed (Davide Tabarelli, Matteo Lorito, Ercole Incalza, Leandra D’Antone, Alberto Negri, Giuseppina Capaldo, Fabrizio Galimberti, Giuliano Noci e Michele Marchi), l’ambasciatore Antonio Parenti, Direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e Sara Roversi, Presidente Future Food Institute and Paideia Campus. Nel corso dell’incontro con i giornalisti sarà presentata la seconda edizione del Festival Euromediterraneo, che si svolgerà a Napoli ad aprile del 2024 e la Summer School di Feuromed in programma nella prima settimana di luglio a Pollica.

Gli operatori e i giornalisti potranno accreditarsi inviando una mail entro le 15 di martedì 20 giugno a info@feuromed.eu.